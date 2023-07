“Twee bussen nemen én 500 meter stappen met een zware boodschappentas... Zie je dat een 82-jarige al doen?” Bewoners Vuurtorenwijk hekelen aanpassing De Lijn

Kok (27) randt twee jonge vrouwen en 13-jarig meisje aan op straat: “Tussendoor kreeg hij ook nog eens celstraf voor vierde feit”

Een 27-jarige kok zit momenteel in de gevangenis voor aanranding en belaging van twee tienermeisjes, onder wie een 13-jarige, en een jonge vrouw. Hij sloeg telkens toe op straat in Lombardsijde, aan de kust. Opvallend: tussen de drie feiten door kreeg hij acht maanden cel voor een gelijkaardig vierde incident. “Ik was onder invloed en herinner me eigenlijk maar weinig”, verklaarde de twintiger aan de politie.