Tv-figuur Rob Vanoudenhoven stelt zijn eerste kunstinstallatie voor: “De honger naar ‘huid’ is groot”

Rob Vanoudenhoven is al een tijd actief in televisieland maar waagt zich sinds kort ook in kunstmiddens. Het resultaat daarvan kan je momenteel zien in de expo Strange Days die nog loopt tot 26 juni in galerie Papillon in Oostende. “Die tentoonstelling loopt al sinds april en is zo’n succes dat we ze verlengd hebben”, klinkt curator Bart Ramakers enthousiast. “Halfweg het parcours vonden we het tijd om met een extra blikvanger uit te pakken. Het is de eerste installatie van Vanoudenhove die de naam ‘Huidhonger’ meekreeg. Het is een soort mobiel toilet bekleed als kunstwerk met een ‘glory hole’ in waardoor je jouw hand kan stoppen. Binnen in de installatie zit iemand die jouw hand een beleving bezorgt. Het is een éénmalige actie maar de collage ‘Huidhonger’ blijft wel nog te zien tot eind juni. De installatie zal rondtoeren. Typerend voor het werk zijn de verschillende tinten huidfoto’s die hij verwerkt tot een mooi geheel.” Voor Rob Vanoudenhoven zelf was het een bijzonder moment. “Het is mijn eerste installatie. Wat mijn verhaal is? Ik wil de nood aan menselijke warmte ermee onderlijnen.”