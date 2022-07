TTC Drive schenkt oude tafeltennistafels weg

De 12 oude tafels van de club die na 14 jaar nog in goede staat verkeren werden weggeschonken en via de Stad verdeeld aan onder meer scholen, jeugdhuizen en de Oostendse brandweer. “We zijn verheugd dat topsportmateriaal dat niet meer geschikt is voor competitie maar wel nog in goede staat verkeert op deze manier een tweede leven krijgt. Dat de scholen en jeugdhuizen op deze manier kennismaken met de sport in kwestie en er zo mogelijk een aantal jongeren naar de clubs geleid worden is hierbij mooi meegenomen”, voegt schepen voor Vrije Tijd Bart Plasschaert toe.