Trucker (48) spreekt in tranen nabestaanden Roland (86) toe na dodelijke aanrijding: “Niemand veroorzaakt zo’n ongeval opzettelijk”

Oostende Dakloze man wil nacht doorbren­gen in politiecel, dus beschadigt hij glazen toegangs­deur

7 april Een 26-jarige man uit Sint-Gillis had er vorig jaar alles voor over om in een Oostendse politiecel te belanden. M.D. was dakloos en was op zoek naar een warm bed om de nacht door te brengen. Hij vond er niets beter op dan een misdrijf te plegen.