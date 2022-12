Trouwen wordt duurder in Oostende

In kader van besparingen bij de stad Oostende werd ook het huwelijksreglement gewijzigd. Stad Oostende zal - naar analogie met de andere centrumsteden - zelf geen recepties meer organiseren na een huwelijk. Sowieso was Oostende een van de enige centrumsteden die dat deed. Voortaan worden trouwende koppels daarvoor doorverwezen naar de lokale horeca. Ook de prijzen werden aangepast. “Koppels kunnen op dinsdag nog gratis terecht in het stadhuis voor een administratief huwelijk. Huwelijksplechtigheden op maandag, woensdag, donderdag of vrijdag in het Stadhuis kosten 50 euro. Op zaterdag of in open lucht aan het Stadhuis betaal je 250 euro. Voor een huwelijk op locatie betaal je 300 euro.