Trambestuurder krijgt celstraf voor dodelijk ongeval in Oostende: “Als hij goed had gekeken, was de aanrijding niet gebeurd”

Oostende Robbie D’Haese (KV Oostende) op zoek naar ticket voor PO1 in Gent: “Passen ons niet aan tegenstan­der aan”

7 maart Enkele concurrenten lieten punten liggen in de strijd voor Play-off 1 en 2, en dus kan KV Oostende maandagavond weer een goeie zaak doen in en tegen AA Gent. De Buffalo’s staan zelf onder grote druk om nog iets van hun seizoen te maken. “Iedereen voelt dat we voor iéts spelen, dat de belangen groot zijn. Maar van eventuele teleurstelling mag geen sprake zijn”, zegt Robbie D’Haese (22)