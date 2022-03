Tram ontspoort in Oostende na aanrijding met lichte vrachtwagen

Oostende Huguette (73) helpt bruiden al ruim 30 jaar aan de perfecte trouwjurk: “Het blijft de ultieme droom van veel meisjes”

“Dames die destijds hun trouwjurk bij mij kochten, komen ondertussen mee met hun dochter die zelf in het huwelijksbootje stapt.” Op haar 73ste kan je Huguette Verburgh nog vaak vinden in Boetiek Azzurro, de zaak die ze 33 jaar geleden oprichtte. Met haar dochter Cindy Goes (43) aan haar zijde steekt Huguette nog altijd met veel plezier een handje toe. Samen bezorgen ze bruiden de mooiste jurk voor hun mooiste dag.

