Tournée Minérale is bijna voorbij: deze 6 bars met mocktails aan de kust helpen je door de laatste dagen

MIJN DORP. Cartoonist en goochelaar Chris Toon (42) over zijn Middelker­ke: “Ik had geen stamcafé, tot ik hier kwam wonen”

Chris Toon (42) staat in Middelkerke en omstreken bekend als ‘de man met zijn papegaaien’. De dierenliefhebber is binnenkort te zien in ‘Iedereen Beroemd’ en startte onlangs de eerste goochelclub aan de kust op. Deze keer liet hij zijn geliefde vogels thuis, en toonde hij zijn favoriete plekken in Middelkerke en deelgemeente Lombardsijde.