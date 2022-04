Tot 5 jaar cel gevraagd voor drugsbende die garageboxen gebruikte als stockageruimte

Speurders kregen in het voorjaar van 2021 informatie in handen dat Imad Z. (33) en Nour-Eddine G. (41) al sinds eind augustus 2019 bezig waren met de verkoop van drugs. Aanvankelijk ging het om hasj, maar al snel schakelden beiden volgens het parket over naar cocaïne. De drugs werden opgeslagen in drie garageboxen langs de Bronstraat en Zelliklaan in Oostende. Bij huiszoekingen daar en in de appartementen van de beklaagden werd op 24 juni vorig jaar meer dan een kilo cocaïne aangetroffen. Speurders namen ook ruim 60.000 euro cash geld in beslag.