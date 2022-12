Tot 40 maanden cel voor dievenbende die kinderen inzette

Bredene MIJN DORP. Annemie De Leyn, bezige bij voor de cultuur in Bredene: “Een ijsvogel of reiger aan de Spuikom zien... Puur genieten”

“De mooiste momenten zijn de activiteiten waarbij veel inwoners samenkomen." Wie aan het culturele leven in Bredene denkt, stelt er zich meteen ook Annemie De Leyn bij voor. De voorzitter van heemkring Ter Cuere en de Cultuurraad zet zich ook enorm in voor lokale verenigingen én de strijd tegen armoede. Een straffe madam, die zich blij voelt als ze onder de mensen is, maar evengoed tot rust kan komen in de natuur van haar gemeente.

4 december