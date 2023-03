Tot 4 jaar cel voor drugsbende cocaïne en heroïne verkocht als "melk" en "koffie”

Twee dealers hebben in de Brugse rechtbank celstraffen van 4 jaar en 37 maanden gekregen voor de invoer van heroïne en cocaïne. Ze stonden aan het hoofd van een bende die kilo’s verkocht in Oostende, Leuven en Limburg. Zelfs minderjarige runners werden daarvoor ingezet.

Het onderzoek ging van start toen het gerecht informatie in handen kreeg over een Nederlandse organisatie die heroïne en cocaïne invoerde in de Oostendse regio. Om de drugs ter plaatse te brengen, gebruikten ze zowel meerder- als minderjarige runners. Volgens het parket ging het veelal om probleemjongeren.

Koffie en melk

Tijdens telefonieonderzoek kregen de speurders een nummer in het vizier , dat zich tussen 1 januari 2020 en 27 april 2022 in de streek rond Maastricht bevond. Het nummer in kwestie verplaatste zich regelmatig naar Oostende, om dezelfde dag nog naar Nederland terug te keren. “Uit afgeluisterde gesprekken bleken via dat telefoonnummer gesprekken over drugs plaats te vinden”, stelde procureur Christophe Bergez. “Er werden bestellingen ‘koffie’ en ‘melk’ geplaatst. Koffie was codetaal voor heroïne. Melk betekende cocaïne.”

Quote Ook lokale afnemers maakten deel uit van de bende. Zij lieten runners bij hen verblijven, stockeer­den drugs of geld in hun woning of brachten zelf drugs aan de man Procureur Christophe Bergez

Geleidelijk aan kon het gerecht de drugsbende in kaart brengen. “De runners werden telkens naar openbare plaatsen gestuurd: het Zeeheldenplein in Oostende, het Achturenplein of de fietstunnel in de Leffingestraat. Ook lokale afnemers maakten deel uit van de bende. Zij lieten runners bij hen verblijven, stockeerden drugs of geld in hun woning of brachten zelf drugs aan de man.”

Tot 4 jaar cel

De Irakees Hussein A. (23) uit Maastricht kon geïdentificeerd worden als leider van de bende. Hij stuurde volgens het Openbaar Ministerie vooral runners naar Oostende en zou op die manier 57,8 kilogram heroïne en 2,6 kilogram cocaïne op de markt gebracht hebben. Het onderzoek toonde echter ook aan dat ook runners actief waren in Sint-Truiden, Hasselt en Leuven. De Nederlander Sanel C. (27) uit Maastricht was volgens het parket verantwoordelijk voor dat segment. Hij werd vervolgd voor de verkoop van 6,1 kilogram heroïne en 235 gram cocaïne.

Zowel Hussein A. als Sanel C. werden maandagmorgen voor enkele feiten vrijgesproken. Als leiders van de bende kregen ze wel respectievelijk 4 jaar en 37 maanden cel. Tien runners en lokale afnemers kregen celstraffen tussen 30 en 18 maanden opgelegd, eventueel gekoppeld aan voorwaarden. Een dertiende beklaagde moet 100 uren werkstraf uitvoeren, terwijl een veertiende werd vrijgesproken. Naast de celstraffen sprak de rechtbank ook een totale verbeurdverklaring van net geen 100.000 euro uit en 88.000 euro aan geldboetes, waarvan grote delen met uitstel.

