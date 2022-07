Tot 4 jaar cel voor dealers die drugs verkochten vanuit Oostendse hotels

De Oostendse politie kreeg op 14 december vorig jaar een opvallende melding uit een Oostends hotel. Door een hotelgast was er een hoeveelheid bruin poeder achtergelaten. Het bleek om 52 gram heroïne te gaan. De klant was een dag eerder vertrokken en had het hotel opgebeld met de vragen of hij z'n “vergeten spullen” kon komen ophalen. Speurders konden de man identificeren als Kevin V. (20) uit het Nederlandse Meppel. In z'n gsm werden later tal van berichten teruggevonden met gekende druggebruikers. Zij omschreven hun dealer als “een lange, magere Nederlander”.

Sportzak met drugs

Het onderzoek ging verder en op 7 februari dit jaar voerde de politie een observatie uit aan een hotel in de Koningsstraat in Oostende. Nadat een 19-jarige Syriër uit het Nederlandse Geleen vertrok per step, kon hij in de boeien worden geslagen. Abdulkarim T. was op weg naar een klant en had 154 gram heroïne en bijna 10 gram cocaïne op zak. De jongeman bleek een loopjongen te zijn van de Nederlander Damon W. (19) uit Born. Hij werd op een kamer in het Oostendse hotel aangetroffen samen met Oostendenaar Maxim V. (19). Beiden hadden een sportzak met meer dan een halve kilo heroïne bij, ruim 800 gram cannabis en een alarmpistool met 47 patronen.