Tot 30 maanden cel voor hele reeks diefstallen: "Vooral fietsen, maar ook de Nintendo van een treinconducteur”

Middelkerke HAP Food Festival komt terug naar Middelker­ke: veel lekkers en liveoptre­dens

In het Normandpark in Middelkerke zal je in juli opnieuw kunnen genieten van een ruim aanbod aan mobiele keukentjes en foodtrucks tijdens het HAP Food Festival. Dat is volledig gratis en zal een groot feest zijn met veel lekkers en liveoptredens.

15 april