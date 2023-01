Tot 20 maanden cel na fatale overdosis GBL op seksfeestje

R.L. (53) uit Leuven trok in de nacht van 29 op 30 mei 2020 samen met zijn vriend, met wie hij al 27 jaar een relatie had, naar het toenmalige appartement van D.R. (59) in Oostende voor een seksfeestje. Op het feest was ook J.D. (47) aanwezig: de ex-partner van D.R. De koppels spraken al sinds september 2017 op geregelde tijdstippen met elkaar af. Om de seksuele prestaties te bevorderen gebruikten ze op hun seksfeestje Kamagra, xtc, poppers en GBL. Dat laatste is eigenlijk een industrieel schoonmaakproduct, dat vooral gebruikt wordt in de autosector om velgen te reinigen. In de lever wordt GBL echter omgezet in GHB of vloeibare xtc. Levensgevaarlijk om in te nemen, volgens toxicologen.

KIJK. Uitgelegd in 1 minuut: wat is GBL, dat leidde tot fatale overdosis op seksfeestje?

De nacht van de feiten mengden de mannen anderhalve milliliter GBL in hun glas cola. Het product werd bewaard in een fles Fever-Tree, die op het aanrecht bleef staan. Rond 4.30 uur liep het helemaal mis, toen het slachtoffer dorst had. Hij dacht in de keuken een grote slok tonic te drinken, maar kreeg eigenlijk GBL binnen. Niet veel later verloor hij het bewustzijn. Zijn partner had hem op dat moment al laten braken. Hij dacht dat z’n vriend wel uit z’n roes zou ontwaken. “I’ll be fine, just keep an eye on me”, zou die laatste nog hebben gezegd.