Tot 18 maanden cel voor dealers in Oostends Leopoldpark: "Ze verkochten drugs om te overleven”

Ultraspor­ter Matthieu Bonne (29) moet wereldre­cord­po­ging non-stop zwemmen uitstellen door felle wind

De wereldrecordpoging van ultrasporter Matthieu Bonne, die zo lang mogelijk zonder hulpmiddelen of onderbrekingen wil zwemmen, is uitgesteld naar donderdagochtend 9 uur Belgische tijd. De Griekse weerdiensten voorspellen vandaag immers windkracht 6 in de Golf van Korinthe, waardoor zwemmen veel te gevaarlijk zou zijn.