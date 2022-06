Topchocolatier Olivier Willems opent nieuw atelier op Oosteroever

Geboren en getogen Oostendenaar en chocolatier Olivier Willems behoort tot de beste in zijn vak. In zijn indrukwekkende 28-jarige carrière wist hij een ijzersterke reputatie uit te bouwen met zijn even lekkere als bijzondere chocoladecreaties. Deze verwijzen heel vaak naar de kust en zijn geliefde stad Oostende, met creaties als de Ensor praline, de Ostend Honey praline, zijn chocoladebar met zeewier of de PoppoLou. Met deze laatste, gemaakt met het gelijknamige Belgian North Sea Beer, won Olivier in 2017 de prijs van de meest innovatieve praline. Een prijs uitgereikt door chocoladeproducent Barry Callebaut. De ultieme erkenning volgde in 2021 toen hij door Gault & Millau tot ‘Chocolatier of the year’ werd bekroond.

Door het succes barstte het huidige atelier en de winkel in de Alfons Pieterslaan al een tijdje uit zijn voegen. Uitbreiden was dan ook noodzakelijk. Hiervoor vond hij de geschikte locatie in het nieuwbouwproject Oosteroever: een gloednieuw en hypermodern stadsdeel dat momenteel vorm krijgt aan de kades van de historische vissershaven van Oostende. Na een maandenlange voorbereiding en zoektocht naar de modernste machines opende hij vandaag officieel ‘Atelier Oosteroever’ en de bijhorende winkel. Blikvanger is de hypermoderne pralinelijn die een centrale plek kreeg in de winkel en achter een glazen wand staat. Hierdoor kunnen de klanten van de winkel Olivier en zijn team aan het werk zien en aanschouwen hoe de pralines vorm krijgen. In het atelier zullen Olivier en zijn partner Inge samen met het hele team ook aan nieuwe creaties werken die enkel in ‘Atelier Oosteroever’ te koop zullen worden aangeboden.

Volledig scherm Olivier Willems maakt graag chocolade die te maken heeft met de zee. © Emelyne Six

Chocolade aan zee

De unieke locatie van het nieuwe atelier en de winkel aan de oude vissershaven, met zicht op het Fort Napoleon, de duinen en de vuurtoren, inspireert Olivier om nog verder te gaan in de ontwikkeling van creaties met een link naar zijn geliefde Noordzee, via de vormen, smaak of verpakking. “In Atelier Oosteroever zullen we creaties aanbieden die je niet in onze andere winkel kan vinden en omgekeerd. We zijn volop aan het experimenteren met nieuwe vormen, zoals pralines in de vorm van een zeester of chocoladebars met daarin het reliëf van de rimpelingen in het zand die gevormd worden nadat de zee zich heeft teruggetrokken. Ook in de verpakkingen en de omdozen gaan we voor nieuwe eigentijdse creaties”, licht Olivier toe. “Zo hebben we op verschillende verpakkingen van chocoladebars referenties geplaatst naar Oostende. Je kan er onze winkel op zien, maar ook Oostendse hotspots zoals de Petrus- en Pauluskerk en de Rock Strangers op de dijk.”

Volledig scherm Op de verpakking van deze chocoladebars heb je referenties naar Oostende zoals de Petrus- en Pauluskerk en de Rock Strangers. © Emelyne Six

Aan de slag met de nieuwste ontwikkelingen in chocolade

Chocolatiers als Olivier worden in die zoektocht naar nieuwe smaken en vormen flink geholpen door de nieuwste ontwikkelingen in de basisgrondstof zelf: de chocolade. Olivier heeft jaren een zeer goede relatie met chocoladeproducent Barry Callebaut. Deze geeft hem de kans om zijn technieken te verfijnen in hun eigen ‘Chocolate Academy Center’ in Wieze en aan de slag te gaan met hun nieuwste ontwikkelingen en smaken op het vlak van chocolade. Zo lanceerde Barry Callebaut in 2021 WholeFruit Chocolate, chocolade gemaakt van 100% cacao zonder toevoegingen, waarbij de natuurlijke suiker in de chocolade afkomstig is van de pulp en het sap van de cacaovrucht, die normaliter worden weggegooid. En zopas lanceerde hij ook Callebaut NXT, een nieuwe generatie 100% plantaardige chocolade zonder ook maar een spoor van zuivel. Deze nieuwste creatie van Barry Callebaut geeft chocolatiers als Olivier de kans om ook vegan en lactosevrije chocoladecreaties te ontwikkelen.

“In die 28 jaar dat ik in het vak zit, zijn de laatste jaren het meest innovatieve geweest op het vlak van de chocolade zelf. Vroeger kwam er al wel eens een nieuwe smaak op de markt, maar het was het toch vooral de taak van de chocolatier om met dit ‘beperkte’ aanbod creatief aan de slag te gaan”, vertelt Olivier. “Met innovaties als WholeFruit Chocolate en Callebaut NXT geeft Barry Callebaut ons vak echt vleugels en kunnen we onze creativiteit helemaal botvieren.”

Die creativiteit kan iedereen komen proeven en beleven in Atelier Oosteroever dat te vinden is op de Vuurtorendok-Zuid n°5, net tegenover de vuurtoren van Oostende.

Volledig scherm Olivier Willems aan het werk. © Emelyne Six

Volledig scherm Atelier Oosteroever van Olivier Willems. © Kim Vanbesien

Volledig scherm Atelier Oosteroever van Olivier Willems. © Kim Vanbesien