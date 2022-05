Toeristische mogelijkheden in Plassendale worden uitgebreid: “Ideaal voor horeca en waterrecreatie”

Oudenburg/OostendeOudenburg wil het sluizencomplex Plassendale toeristisch gaan ontwikkelen. De site is een beschermd dorps- en stadsgezicht, gelegen op de grens van stad Oudenburg en Oostende. Het vorige bestuur wilde hier een jachthaven realiseren, maar daar ziet de huidige meerderheid van af. Omdat er heel wat vraag is om hier zowel recreatieve als toeristische initiatieven te ontwikkelen zal er samen met Oostende een Ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden dat dit mogelijk maakt in de toekomst.

De start van de geschiedenis van het sluizencomplex te Plassendale is terug te leiden naar eind 16de – 17de eeuw. De Ieperlee is een natuurlijke waterloop die de streek rond Ieper verbond met de zeemonding in het Brugse en het Zwin. In de loop van de middeleeuwen werd het riviertje gekanaliseerd en geïntegreerd in een netwerk van kanalen en waterlopen die de middeleeuwse steden met elkaar verbonden. Ter hoogte van Plassendale bevond zich een splitsing, waarbij boten konden overgetakeld worden op een doorsteek richting Oostende. Het sluizencomplex kende ook in de jaren die volgden een rijke geschiedenis en is daarom een belangrijke erfgoedsite.

Het recent gerestaureerde Spaans Tolhuis is het meest in het oog springende relict. “Een tiental jaar geleden lanceerde het vorige bestuur het idee om een jachthaven te realiseren ter hoogte van Plassendale. Maar dat zou veel geld hebben gekost en het was onzeker of er wel voldoende interesse was van booteigenaars. Wij willen het over een andere boeg gooien en de site toeristisch gaan ontwikkelen”, licht burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) toe.

Volledig scherm © Benny Proot

Rust

De directe omgeving biedt heel wat kansen voor toerisme, zo zijn er op vandaag al enkele logies en horecazaken gevestigd. “We zouden hier daarom graag een top-toeristische site willen creëren waar rust en authenticiteit primeren. De aanwezigheid van het kanaal en het recent goedgekeurde aanmeerplan bieden heel wat kansen voor waterrecreatie.” Volgens de stad is er op vandaag al heel wat vraag voor recreatieve en toeristische ontwikkelingen, maar is dat voorlopig niet mogelijk. “Volgens de huidige regels mogen enkel erfgoedpanden toeristisch ingevuld worden. Er is daarom de noodzaak om een juridisch kader te scheppen waarbinnen omgevingsvergunningen kunnen worden beoordeeld. Dit zal ook duidelijkheid bieden voor eigenaars omtrent het te verwachten toekomstbeeld. We zijn daarom bezig met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Sinds 13 april is de proces- en startnota te raadplegen bij de dienst Omgeving van de stad en dit nog tot 11 juni. Er zijn op vandaag ook nog andere activiteiten in deze omgeving. We willen hierover graag in dialoog gaan met de inwoners van het gebied. We organiseren een info- en participatiemoment op 5 mei om 19.30 uur in ipso facto in Oudenburg”, licht schepen Stijn Jonckheere (N-VA) toe.

Oostende

Oudenburg werkt samen met Oostende om tot een grensoverschrijdende visie te komen. Plassendale ligt immers ook een stuk op grondgebied van Oostende. “De vraag is inderdaad gekomen van Oudenburg om die zone een nieuwe bestemming te geven. We zijn verplicht om twee RUP’s op te maken, maar de bestemmingsvoorschriften zullen hetzelfde als in Oudenburg zodat de regels voor iedereen hetzelfde zijn op de ganse site. We staan er ook 100 procent achter de plannen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening van Oostende Kurt Claeys (Open VLD).

Volledig scherm © Benny Proot