“Toen Sam stierf, is er ook een stukje van mezelf gestorven”: inspecteur Thomas (29) getuigt over verlies van dierbare politiehond na aanrijding met vluchtmisdrijf



OostendeIn de televisiereeks Helden van Hier: Politie Oostende op VTM was woensdagavond het tragische verhaal rond politiehond Sam te zien. De trouwe viervoeter van inspecteur Thomas Vanooteghem (29) stierf in juni bij een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. “Ik stortte volledig in toen ik Sam van straat moest halen”, getuigt Thomas over die verschrikkelijke gebeurtenis. Maar er is ook al een opvolger: de vijf maanden oude Storm. “De mensen keken wat raar toen ik met een puppy aan boord van legerboot zat, in een woeste zee.”