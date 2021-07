“Tis wreed dat ik binnenzit voor een brokke van een wuuf”: hoe Malfried ‘Den dikken’ Dumarey zijn vriendin Christa (47) wurgde tijdens een vrijpartij en daarna alle monden deed openvallen

Oostende/Aartrijke“Ik zal op geen enkele vraag antwoorden.” Kasseilegger Malfried Dumarey (55) uit Aartrijke veroorzaakt op 2 mei 2006 opschudding in het Brugse assisenhof. ‘Den dikken’ beroept zich bij de start van zijn proces op zijn zwijgrecht, iets wat in vijftig jaar nooit voorgevallen is in de Breydelstad. Eerder had Dumarey zich nog laatdunkend uitgelaten over zijn vriendin Christa Dekeyser (47), die hij op brutale wijze gewurgd heeft tijdens een vrijpartij achter een Oostendse school. “Het moest er eens van komen”, verklaarde hij aan de speurders. Of hoe ‘den dikken’ zichzelf uiteindelijk de das omdeed. Een reconstructie van de zaak in onze reeks misdaadverhalen van de voorbije decennia.