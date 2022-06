Tim en Magalie zijn nieuwe uitbaters van jeugdverblijfcentrum Duin en Zee: “We willen het centrum uitbouwen tot dé referentie voor jeugdverblijftoerisme aan de kust”

Zo’n twee jaar geleden besliste Christine De Vadder, die voor de dagelijkse leiding in het jeugdverblijfcentrum zorgde, om op pensioen te gaan. Hierdoor schreef Toerisme Vlaanderen een nieuwe concessie uit en dienden verschillende kandidaten hun kandidatuur in. Uiteindelijk kon er maar één winnaar zijn en dat werd Tim en Magalie. En ze werden niet zomaar de nieuwe uitbaters. Magalie heeft al 12 jaar ervaring in de sector, vooral in de keuken, en Tim heeft gedurende 20 jaar in een ander jeugdverblijf gewerkt. Dus ze weten wat er van hen verwacht wordt. “We doen het ook heel graag, dus voor ons voelt het niet echt als werken”, vertelt Tim. “Dit is een droom die werkelijkheid is geworden. We hadden altijd al de ambitie om ons eigen jeugdverblijfcentrum te openen en nu is het zo ver. We kunnen er onze eigen touch aan geven wat we heel erg naar uitkijken.”

Duurzaam en ecologisch

Tim en Magalie zijn vooral van plan om het centrum zo ecologisch mogelijk te maken. “We willen het centrum energieneutraal maken. Zo zijn we van plan om zonnepanelen te plaatsen, een buffer voor regenwater, nieuwe isolatie, nieuwe verlichting en ramen van superisolerend glas. We werken ook zo lokaal mogelijk”, zegt Magalie. “We werken met verschillende lokale handelaars die zorgen voor het eten. Want alles wat op de borden komt is vers. We gebruiken ook bewust geen plastiek en zelfs onze kleren en de poetsproducten die gebruikt worden zijn milieuvriendelijk.”

Quote Ongeacht gender, afkomst of beperking, iedereen is welkom om hier van hun vakantie te genieten en helemaal zichzelf te zijn. Tim Buyse

Voor activiteiten werken Tim en Magalie nauw samen met Horizon Educatief. “Ze bevinden zich ook op het domein van Duin en Zee en hebben daar meer ervaring in dan ons, dus is het logisch dat we met hen samenwerken”, zegt Tim. “Ze maken programma’s op maat voor de kinderen en jongeren die hier verblijven. We zijn zelfs van plan om samen speciale weekends te organiseren voor mensen die moeilijk op vakantie kunnen. We willen die drempel wegnemen. Daarom vinden we het ook belangrijk dat echt iedereen welkom is in ons jeugdverblijfcentrum. Ongeacht gender, afkomst of beperking, iedereen is welkom om hier van hun vakantie te genieten en helemaal zichzelf te zijn. Daarvoor werken we ook samen met Toerisme Vlaanderen en het netwerk Iedereen Verdient Vakantie.”

Jeugdverblijftoerisme

Jeugdverblijftoerisme is heel belangrijk en dat weten Tim en Magalie heel goed. “We willen het centrum uitbouwen tot dé referentie voor jeugdverblijftoerisme aan de kust”, zegt Tim. “Door jongeren hier een leuke tijd te laten beleven, zullen ze later terugkomen. Want zij zijn de toekomstige toeristen. Later zullen ze hier terugkomen met hun kinderen en zullen ze kunnen praten over de mooie herinneringen die ze hier hebben gemaakt.”

Het jeugdverblijfcentrum heeft 98 bedden, verdeeld over 18 kamers van vier en zes personen. Elke kamer heeft een eigen douche en toilet. Het jeugdverblijfcentrum is het hele jaar open en de prijzen houden ze laag mogelijk zodat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om er op vakantie te komen. Voor de meest actuele prijzen en recente beschikbaarheden kan je altijd terecht op hun website jvcduinenzee.be.