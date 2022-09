Tijdens Autoloze Zondag kijk je ook achter de schermen bij de Oostendse politie

Oostende Oostende schakelt extra brugfigu­ren in voor secundair onderwijs. “Vorig schooljaar gingen ze in gesprek met 219 jongeren”

In september 2020 startte Stad Oostende met een brugfigurenwerking in het secundair onderwijs. Er voor waren er enkel brugfiguren in het lager onderwijs in Oostende. Na twee jaar blijkt hun inzet echter een groot succes om jongeren te ondersteunen. Er worden daarom twee extra brugfiguren ingezet in het College en GO! Athena.

5 september