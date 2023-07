Tien procent minder toeristische boekingen aan de kust door minder zomerweer

Meer dan 125 km non-stop zwemmen in zee: Matthieu Bonne (29) gaat voor tweede wereldre­cord in minder dan 6 maanden tijd

Zo lang mogelijk en zonder hulpmiddelen aan één stuk door zwemmen in een oceaan, baai of zee. Dat is het wereldrecord waar de 29-jarige Bredenaar Matthieu Bonne dit keer al zijn pijlen op richt tussen 30 augustus en 2 september. Dat is amper vijf maanden na zijn stunt in Arizona, toen hij het meeste aantal kilometer ooit in een week tijd fietste. “Heel wat onbekende factoren zullen dit keer een invloed hebben op mijn prestatie”, vertelt Matthieu.