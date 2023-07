Thuisverplegers ondervinden heel wat problemen door nieuw mobiliteitsplan in centrum Oostende: “Zorgbehoevenden zijn hier het slachtoffer van”

Jozefien Mombaerts en Cindy Godefroi aan de vooravond van 26ste editie van Theater aan Zee. “Het DNA Van TAZ is uniek”

Voor het eerst staat een duo in voor de artistieke leiding van Theater aan Zee. Met de start van het theaterfestival in het vooruitzicht is het tijd voor een uitgebreid gesprek met Jozefien Mombaerts en Cindy Godefroi. Samen gaven ze het programma van dit jaar vorm en kozen ze voor een bijzonder thema, Raak me. Bemin en betoog. Zowel in het programma als onder de medewerkers willen ze de meerstemmigheid laten zegenvieren, in de hoop dat het publiek volgt.