Theater Aan Zee viert 25 jaar met feesteditie

OostendeTheater Aan Zee is helemaal terug deze zomer. Van 27 juli tot 6 augustus staat Oostende helemaal in teken van theater, podiumkunsten en muziek. Dit jaar is extra speciaal want TAZ viert deze zomer haar 25ste verjaardag. Afscheidnemend artistiek leider Luc Muylaert koos het thema ‘Zorg’ als centraal vertrekpunt voor TAZ. Jozefien Mombaerts, artistiek leider ad interim, tekende samen met het TAZ-team een festival uit waarbij het thema onder de titel ‘Zie Je Mij?’ in alle geledingen van het programma vorm krijgt.

Deze zomer strijkt Theater Aan Zee op maar liefst een 40-tal locaties neer, met meer dan 700 podiumprojecten. “Dit jaar vieren we 25 jaar TAZ, dus zal het een echte feesteditie zijn. Alle medewerkers, die sinds jaar en dag TAZ mee mogelijk maken, zetten we in de bloemetjes. Hun warme hart en grote enthousiasme koesteren we met heel veel goesting. Dit jaar worden zij daarom, allemaal samen, de curatoren van het festival. Zij geven het verjaardagsfeest mee vorm en worden zichtbaar in o.a. het affichebeeld, de brochure en op sociale media. Want zonder hun loyale steun was TAZ nooit geworden wat het vandaag is”, zegt Jozefien Mombaerts.

“Het thema van dit jaar is ‘Zorg’”, vervolgt Jozefien. “Het is niet makkelijk om elkaar te zien om wie we zijn, zonder te zoeken naar wat je wil zien en verwacht had te zien. We durven soms niet kijken en vergeten daardoor te zorgen voor het onzichtbare. TAZ wil wat weggestopt is koesteren: het menselijk kapitaal, het onzichtbare verhaal. TAZ wil open kijken, naar wat was, wat is en ook naar wat zal komen.”

Volledig scherm Burgemeester Bart Tommelein bij de voorstelling van TAZ#22. © rv

Café Koer

Op woensdag 27 juli om 19 uur opent Theater Aan Zee op Café Koer met het project ‘De Dirigenten van mijn innerlijke zee(storm)’. “We onthullen het festivalhuisje op het water van de vijver in het Leopoldpark. Binnen het thema ‘Zie Je Mij?’ vroegen we aan enkele ‘dirigenten’ wie of wat ze een stem zouden willen geven. Elke dag neemt een nieuwe dirigent plaats in een paalhut op de vijver. Het huisje is wankel en brokkelt langzaam af gedurende de elf dagen van het festival met als filosofie dat we onze maskers willen afgooien. Elke avond brengt de dirigent van de dag een korte performatieve tekst waarna hij muzikaal wordt begeleid naar de oever van het water. Een kwetsbaar statement in de publieke ruimte toegankelijk voor iedereen.”

Spoor 2

Nieuw op Theater Aan Zee dit jaar is Spoor 2. “Met Spoor 2 lanceren we niet alleen een nieuwe locatienaam, Loods NMBS bekt voortaan als Spoor 2, maar ook een gloednieuw concept. Onder de noemer Spoor 2 ontdek je voorstellingen die de cross-over zoeken tussen theater, dans en muziek”, zegt Jozefien. “De locatie wordt omgetoverd tot een soort underground club, waar dansen en headbangen meer dan gepermitteerd zijn, want alle performances en muziekoptredens zijn rechtstaand. We kozen voor de naam Spoor 2 omdat de kans klein is dat je ooit op spoor 1 of 2 de trein hebt genomen in Oostende, want je zal er letterlijk geen spoor van terugvinden. Spoor 1 en 2 liggen immers goed verstopt bij de loods van de NMBS, een iconische locatie van TAZ.”

Volledig scherm De affiche van TAZ 2022 die dit jaar plaatsvindt van 27 juli tot 6 augustus. © rv

TAZ is Oostende en Oostende is TAZ

Burgemeester Bart Tommelein kijkt er alvast heel erg naar uit. “TAZ is Oostende en Oostende is TAZ. 25 jaar geleden, in 1997, is het begonnen als culturele pionier en nu is Theater Aan Zee het grootste podiumkunstenfestival van Vlaanderen geworden. Het is elke keer elf dagen feest met voor elk wat wils. Van podiumkunsten en muziek tot literatuur, enzovoort. TAZ brengt mensen bij elkaar, deze laatste jaren hebben ons getoond hoe belangrijk dat is. Ook in die moeilijke periode heeft TAZ er samen met andere cultuurpartners in Oostende alles aan gedaan om toch actief te blijven. En dat loont want vorige week kregen de organisatoren van TAZ de ‘Gouden Zandkorrel’ van Horeca Middenkust, een award voor een organisatie die belangrijk is voor het verblijfstoerisme. TAZ is een waar begrip geworden in de cultuurwereld en nu dat het een feesteditie is, is het dus extra uitkijken ernaar.”

Theater Aan Zee vindt plaats van 27 juli tot en met 6 augustus. Meer info en het volledig programma kan je terugvinden op theateraanzee.be. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 13 juni. Jongeren tussen 13 en 25 jaar kunnen een jongerenpas kopen voor 5 euro waarmee ze 50 procent korting krijgen op alle voorstellingen en optredens. Die kan je hier kopen. Vanaf vrijdag 10 juni om 9 uur kan je dan naar hartelust je voorstellingen reserveren.