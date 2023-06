Theater aan Zee pakt met Wonderwaai opnieuw uit met aanbod voor families: “We brengen een artistiek verantwoord pretpark”

NET OPEN. Nathalie (40) maakt droom waar met eigen hondentrim­sa­lon Woof & Go: “Groot of klein, alle honden zijn hier welkom”

Westende-Dorp is een hondentrimsalon rijker. Dat was ook nodig, want heel wat van de salons nemen geen nieuwe klanten meer. Nathalie Rasschaert (40) droomt al een tijdje om haar eigen hondentrimsalon te openen en heeft nu haar kans gewaagd. Bij Woof & Go, op het Arthur Meynneplein, is iedere hond welkom om zich te laten wassen en trimmen. “Ik heb eindelijk de stap durven nemen om mijn droom waar te maken”, zegt Nathalie enthousiast.