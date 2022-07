Theater Aan Zee officieel van start met zomerse ceremonie

Lees meer over Theater aan Zee in ons dossier .

Tijdens de opening gaf dirigente Louise Van den Eede als eerste het ongehoorde een stem en werd het festivalhuisje met roze rook en ballonnen ingehuldigd. Het festivalhuisje - een paalhut in de vijver van het Leopoldpark - staat centraal in het park. Daarboven valt een boodschap van hoop te lezen: ‘Ga weg leed van de wereld’. Het is een mantra dat in 2008 bedacht werd door het kunstenaarsduo Frank & Robbert/ Robbert & Frank. In 2012 zaten ze nog in de selectie Jong Theater op TAZ.