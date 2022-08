Theater aan zee klokt af met 100.000 bezoekers en eerbetoon voor overleden curator Caroline Pauwels

Elke morgen werd op de zeedijk van Oostende gedanst samen met choreografe Jotka Bauwens. De dans werd zaterdagavond door heel wat mensen meegedanst en opgedragen aan TAZcurator#2021 Caroline Pauwels die overleden is aan kanker. Het eerbetoon werd opgevolgd door een afscheid van artistiek leider Luc Muylaert, die er vanaf het eerste uur van TAZ bij was. Hij gaf eerder dit jaar zijn mandaat ad interim door aan Jozefien Mombaerts. Na twee coronajaren en heel wat wijzigingen in het team van Theater aan Zee kon het kunstenfestival voor het eerst weer uitpakken met een volwaardig festival doorheen de stad. Deze 25ste editie een succes noemen is dan ook een understatement. “Het was overweldigend en pittig. Het grootste compliment vond ik persoonlijk toen een vrijwilliger die al tien jaar aan de keuken werkt me zei dat hij de medewerkers nog nooit zo gelukkig gezien had. Dat heeft me geraakt. Ik heb ook gemerkt dat er veel positiviteit was in ons kernteam en dat hebben ze afgestraald op het festival waardoor er een vibe kwam die ik heel bijzonder vond. Theater aan zee is altijd speciaal en schoon, maar ik vond dat er dit jaar net iets meer goesting was”, vertelt Mombaerts.

Het TAZ-thema dit jaar was ‘zorg’. Die aloude maar ook zeer actuele behoefte hebben we vertaald in diverse programmalijnen. De rode draad in het programma was ‘Zie je mij?’ – een uitnodiging om ons meer met elkaar te verbinden als mens. De 25ste editie was een, naar goede gewoonte, zeer gevulde festivaleditie met tal van artiesten en gezelschappen, met theater maar ook live muziek, literatuur, circus, debatten, voorleessessies en workshops voor kinderen … Er was voor elk wat wils. Dat viel duidelijk in de smaak met 100.000 bezoekers. Er werden dit jaar ongeveer 55.000 tickets verkocht; dat is een recordaantal met een bezetting van 90 procent want het is, ter vergelijking, 10 procent meer dan in 2019, de laatste editie vóór corona. Nieuw dit jaar was de succesvolle lancering van de TAZjongerenPAZ.