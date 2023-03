The Crystal Ship komt er aan met opnieuw heel wat internationale kunstenaars

Laat je deze zomer betoveren door sprookjes­we­reld uit zand: “Kunnen jonge speurneu­zen de figuren nog lang en gelukkig laten leven?”

Na F.C. De Kampioenen en dinosaurussen belanden we dit jaar in Middelkerke in een gigantische sprookjeswereld tijdens het Zandsculpturenfestival. Bijzonder is dat de sprookjesfiguren tot leven komen tijdens een zandtheater. “Verwacht heel wat randanimatie en interactie met de bezoekers”, zegt organisator Peter Monballieu, die de plannen toelicht.