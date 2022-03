The Crystal Ship brengt opnieuw grote streetart-kunstenaars naar Oostende

OostendeThe Crystal Ship komt terug, in volle glorie. Vanaf 28 maart beginnen 12 kunstenaars de collectie van Street art in de stad uit te breiden. Na deze editie zullen er in totaal meer dan 70 grote muralis in Oostende zijn. Nieuw dit jaar is de interactieve workshop voor bezoekers tijdens Painting Nights. Curator Bjørn Van Poucke licht alvast toe welke artiesten er binnenkort aanmeren in Oostende.

The Crystal Ship startte zes jaar geleden haar veroveringstocht door Oostende. Het streetartfestival won al snel aan populariteit bij zowel inwoners als bezoekers van de stad. Het maakte van Oostende een openluchtmuseum dat 7 dagen op 7 geopend is, bovendien gratis te bezoeken voor iedereen. “Ik heb het gevoel dat we ondertussen deel uitmaken van het DNA van de stad”, zegt curator Bjørn Van Poucke. Dat beaamt ook burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) “We zijn al toe aan de zevende editie van het festival. Er komen dit jaar 12 artiesten om werken te maken, verspreid over de stad. We hopen dit jaar onze miljoenste bezoeker te verwelkomen. We kunnen dit meten aan de hand van de plannetjes die zowel digitaal of aan de balie van Toerisme Oostende kunnen opgevraagd worden. Het is vandaag zelfs de meest gestelde vraag bij de balie van Toerisme Oostende”, aldus Tommelein.

Quote Broken Fingaz is een collectief dat uit Israël naar hier reist. Hen probeer ik al jaren te strikken; hun komst is dan ook uniek en exclusief. Curator Bjørn Van Poucke

Bezoekers zullen ook dit jaar de artiesten aan het werk kunnen zien, van 28 maart tot 9 april. Daarna worden de werken officieel voorgesteld aan het grote publiek. De curator wist enkele grote namen naar Oostende te brengen. Zo komt onder meer Broken Fingaz uit Israël, een iconisch collectief, naar de stad. Ze zullen een werk maken op de hoek van de Velodroomstraat met de Maria-Theresiastraat. “Ik probeer dit collectief al jaren naar The Crystal Ship te krijgen”, zegt Van Poucke enthousiast. “Hun komst is uniek en exclusief. Op hun palmares staat onder meer een videoclip voor U2.” Ook Bezt is een legendarische schilder die naar Oostende komt. “Hij maakt portretten en landschappen op een sentimentele manier.”

Oekraïne

Ook Maya Hayuk zal haar stempel op Oostende drukken, zij reist af uit de Verenigde Staten. “Haar ouders zijn afkomstig uit Oekraïne en ze zal dan ook een werk maken met een link naar Oekraïne, om haar steun te betuigen. Maya is street art royalty. Ze behoort tot een select clubje kunstenaars dat ooit The Houston Bowery Wall in New York onder handen mocht nemen. Daarnaast keert Axel Void dit jaar terug. Hij maakte eerder al een werk in de Vingerlingstraat geïnspireerd op verhalen van de bewoners van het appartementsgebouw. Hij zal zich ook nu weer laten inspireren door bewoners.” Na de uitleg van de curator is het ook uitkijken naar het werk van Ampparito in de Dokter Verhaeghestraat 81. “Deze artiest kan niet inside the box denken. Hij heeft ooit een meetlat geschilderd op een muur enkel en alleen om een foto te nemen voor Instagram waarbij de meetlat vastneemt. Deze Spaanse kunstenaar staat bekend voor zijn lichtjes uitzinnige ingrepen. Ik ga nog niet verklappen wat hij hier zal realiseren.”

Painting Nights

In de waterpartij voor het Kursaal van Oostende komt opnieuw een sculptuur. “Egle Zvirblyte is veruit één van de meest in het oog springende artiesten van het moment. Je vindt het werk van de Litouwse op Art Miami, op potjes ijscrème of aan de muren in New York, Londen en Barcelona.”

Nieuw dit jaar is de Painting Nights op 9 april. “Onder begeleiding van Inigo Sesma, die ook een muur schildert, zullen deelnemers schilderen tot ze de zon zien zakken. Het resultaat is niet belangrijk, bij Painting Nights staat het schilderen op een inspirerende plek centraal.”