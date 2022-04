The ANALOGUES komen naar het Kursaal

The Analogues tourden de afgelopen jaren langs uitverkochte zalen in binnen- en buitenland met integrale vertolkingen van de Beatles’ ‘studio albums’. De muziek van deze albums die The Beatles na 1966 maakten is door de band zelf nooit op het podium uitgevoerd. The Analogues doen dat wel, van de eerste tot de laatste noot analoog en authentiek, compleet met strijkers en blazers en alle vintage instrumenten die The Beatles, 50 jaar geleden, bij de opnames gebruikten. Het Nederlands vijftal houdt op 7 mei halt in Kursaal Oostende. Na een uitverkochte concert in 2019, keren ze terug naar het concertgebouw. Tickets en info: www.kursaaloostende.be/nl/theanalogues