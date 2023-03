Teruggevonden lichaam in Koewacht is vrouw van 64 uit Oostende, kennis (32) van haar is opgepakt in het buitenland

De vrouw die begin deze week dood werd aangetroffen in het Nederlandse Koewacht, vlak bij de Belgische grens in het Waasland, is een 64-jarige vrouw uit Oostende. Na een intensieve speurtocht heeft de politie nu ook een verdachte kunnen oppakken: een 32-jarige jongeman die het slachtoffer kende. Maar waarom de vrouw dood moest en over de grens gedumpt werd, is nog een vraagteken.

Koewacht, een dorpje dat gespleten wordt door de Belgisch-Nederlandse grens. De ene helft grenst aan Terneuzen (Nederland), de andere aan Stekene (België). Afgelopen dinsdagochtend werd in het Nederlandse deel het lichaam van een vrouw teruggevonden. Dat de Belgische politie meteen met argusogen volgde, spreekt voor zich.

En terecht, zo blijkt nu. Het lichaam viel aanvankelijk moeilijk te identificeren, maar toen dat uiteindelijk toch lukte, leidde het spoor naar ons land. Het slachtoffer blijkt een 64-jarige vrouw uit Oostende te zijn en met die informatie kon de Belgische politie aan de slag gaan.

Relatie onduidelijk

De zaak kreeg absolute prioriteit van het Brugse gerecht. Vrijdagochtend werd een spoedvergadering belegd met de onderzoeksrechter, het parket en verschillende politiemensen. Toen al was duidelijk dat de dader in de entourage van het slachtoffer gezocht moest worden. De speurders kregen dan ook snel een verdachte in het vizier: een 32-jarige jongeman die de weduwe persoonlijk kende. Maar welke relatie de twee tot elkaar hadden, is voorlopig nog onduidelijk.

Dat het onderzoek plots in een stroomversnelling gekomen was, bleek ook aan het appartement van de vrouw. Daar waren vrijdag de hele dag politiemensen druk in de weer. Buurtbewoners werden ondervraagd en er werd een grondig sporenonderzoek uitgevoerd. De letters ‘CSI’ — Crime Scene Investigation — op de truien van sommige speurders gaf aan hoe grondig dit onderzoek gevoerd moest worden.

Internationaal geseind

De dader was intussen nog altijd op de vlucht, met de politie op zijn hielen. Hij stond internationaal geseind en liep uiteindelijk zaterdagmiddag tegen de lamp. “Het gaat om een man met geboortejaar 1990", zegt Fien Maddens, procureur bij het Brugse parket. “In het belang van het onderzoek geven we niet mee in welk land hij precies opgepakt werd. De onderzoeksrechter heeft een aanhoudingsmandaat bij verstek afgeleverd.”

De verdachte zit momenteel dus in een buitenlandse cel. Wellicht zal ons land vragen om hem uit te leveren. Eens dat gebeurd is, kan hij hier verhoord worden. Of hij mogelijk al bekentenissen afgelegd heeft, is voorlopig dan ook nog onduidelijk.

