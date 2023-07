Terug naar de Oosteroever in Oostende, waar een vuurtoren opnieuw in volle glorie schijnt: “Ze vonden ons rijke stinkerds die hun licht hadden afgepakt”

Muziekse­lec­tie dj Bobo Kool naast bekend café Lafayette nu ook te horen op eigen radiozen­der van BE ONE

Bobo Kool is één van de bekendste gezichten van het uitgaansleven in Oostende. Hij zorgt al sinds 1997 voor de muziek in café Lafayette en daarom komen mensen zelfs vanuit het binnenland voor naar de Langestraat afgezakt. De dj heeft een indrukwekkende collectie soulmuziek, die nu voor het eerst ook op de radio te beluisteren zal zijn. BE One radio wijdt er zelfs een volledige digitale radiozender aan met Be ONE Kool.