TERRASTIP. Cargo Summerbar in Oostende: “Hier komen de ‘locals’ tot rust, weg van de toeristische drukte”

Oostende De Fietstaxi is terug om minder mobiele mensen naar hun bestemming te brengen

De fietstaxi staat deze zomer opnieuw paraat om minder mobiele personen te vervoeren in de buurt van het centrum van Oostende en het station. Om aan de vraag te kunnen voldoen, wordt in de zomermaanden een tweede fietstaxi ingezet. De fietstaxi is gratis en reserveren kan telefonisch of via mail.

15 juli