‘Temptation’-Kevin wil van alcoholslot af: “Voor ongeval vragen we de vrijspraak, maar ik geef toe dat ik veel gedronken had”

Kevin (24) van Temptation Island is rijbewijs kwijt na ongeval onder invloed

9 mei De 24-jarige Kevin Malengier uit Oostende, bekend geworden dankzij of door het vorige seizoen van Temptation Island, is zijn rijbewijs voor minstens 15 dagen kwijt. Dat is het gevolg van een ongeval met zijn Mercedes woensdagavond in Oostende, waarbij hij gedronken had.