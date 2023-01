TeamFischer loopt en klinkt op het nieuwe jaar: “Voor het eerst als sportclub, om onze leden nog beter bij te kunnen staan”

OostendeOostende heeft er sinds de jaarwisseling een opvallende sportclub bij. Loopcoach Benny Fischer zette een nieuwe stap in de professionalisering van zijn ‘Rode Brigade’ TeamFischer. “Van start-to-runners over sportievelingen met marathonambities tot ultralopers: iedereen is welkom bij ons. Met de omvorming tot sportclub kunnen we nog beter werken en ons aanbod verruimen”, stelt de Oostendenaar, die een honderdtal lopers én hun gezin mocht verwelkomen om eerst te lopen en daarna te klinken op een nieuw jaar en de (weder)geboorte van zijn geesteskind.

Wie af en toe eens wandelt of jogt aan zee, tussen De Panne en Knokke-Heist, moet ze ongetwijfeld al eens gespot hebben, de leden van TeamFischer. Individueel of in groep, maar vele tientallen leden dragen intussen de rode loopkleren met het Fischerlogo. Nochtans begon het voor bezieler Benny Fischer enkele jaren geleden met de begeleiding van één atleet, Peter De Groof. Mond-aan-mondreclame deed de rest. Vandaag telt de loopgroep tientallen leden in West- en Oost-Vlaanderen, maar ook in Limburg en Nederland, die zich intensief en minder intensief laten coachen door Benny.

“De uitbouw tot sportclub is eigenlijk een evidente stap in onze ontwikkeling”, zegt Fischer, zelf ooit drie keer goed voor een knaltijd van 2 uur en 27 minuten op de marathon. “We trainen nu wekelijks één of meerdere keren samen. Atleten zijn dankzij deze omschakeling ook verzekerd en we hebben er voor gekozen om het verplichte lidgeld heel erg laag te houden. Dat lidgeld gaat integraal naar onze werking en niet naar de coach. We kunnen op die manier extra activiteiten aanbieden, zoals coretraining bij Gezondheidspraktijk Otkas op woensdag en we hebben ook een kinesist van sportschool CAP Gistel die meegaat naar de grotere wedstrijden.”

Quote Iedereen moet welkom blijven. We willen niemand verplich­ten om deel te nemen aan onze activitei­ten en dat zal ook nu niet anders zijn. Respect voor elke loper vind ik belangrijk, wat zijn of haar niveau ook is Benny Fischer

TeamFischer leeft, zoveel is zeker. “Op sportief vlak hebben we tweewekelijks pistetrainingen in Oostende, komen we elke donderdagavond samen in Oostende voor een groepsloop en organiseren we ook lange duurlopen, waarbij één van onze sponsors, All4athletes, voor bevoorrading zorgt”, zegt Fischer. “Daarnaast staan dit jaar al twee loopreizen op de planning, naar Rotterdam en Keulen, komt er een stage in de Ardennen, bieden we kortingen aan bij onze sponsors en kan iedereen intekenen op onze privégroep op Facebook én onze maandelijkse nieuwsbrief. We plannen ook een reeks Start to Run in het najaar.”

Niets moet, alles mag. Dat blijft voor de coach het belangrijkste uitgangspunt en dat wil hij ook aan zijn atleten doorgeven. Schrik om te groot te worden heeft hij dan ook niet. “Iedereen moet welkom blijven. We willen niemand verplichten om deel te nemen aan onze activiteiten en dat zal ook nu niet anders zijn. Respect voor elke loper vind ik belangrijk, wat zijn of haar niveau ook is. Voor mijn hartoperatie (Benny was twee jaar geleden een tijdlang buiten strijd, nvdr) won ik veel wedstrijden en liep ik heel mooie tijden, maar elke loper was voor mij een atleet en evenveel waard. Die waarden en normen wil ik uitstralen met TeamFischer. Dat TeamFischer door die manier van werken stilaan een begrip is geworden in de loopwereld, maakt me dan ook heel trots. Er ontstaan meer dergelijke loopgroepen. Dat toont toch aan dat we goed bezig zijn.”

Maar hoe organiseer je jezelf, als coach van een steeds groter wordend team, echtgenoot en papa van twee kindjes? “Ik ben er elke dag mee bezig en werk nog twee dagen per week 10 uur bij de politie, als onthaalbediende. De andere dagen kan ik dan optimaal aanwenden om de atleten bij te staan en te werken aan de schema’s. Ik ben constant in de weer met de laptop of gsm om iedereen bij te staan. De uren tel ik niet, het is een passie en ik ben blij dat ik nu ook een bestuur naast mij heb die veel taken overneemt. Patrick Legein bijvoorbeeld houdt zich bezig met het grafische en alles rond IT én ook het administratieve luik, zoals sponsors en verzekeringen. Een pak organisatorisch werk, wat mij al veel tijd bespaart. Op deze manier kan ik de kinderen ook naar school brengen en halen en af en toe zelf nog eens trainen. Zonder de enorme steun van mijn echtgenote zou mij dit trouwens niet lukken.”

Op 5 maart staat ook de tweede editie van de Hinterlandrun in Lombardsijde op de agenda. “De eerste editie vorig jaar lokte 400 lopers en we willen daar uiteraard ook in groeien. Voor de organisatie van dit soort evenementen en voor onze werking blijven sponsors ook altijd welkom”, zegt Fischer. Alle info over de Hinterlandrun en de werking van het team vind je op de website www.teamfischer.be.

