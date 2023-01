“Taxichauffeurs mogen vrijheid niet misbruiken”: Oostende moet taxi’s strenger controleren op inbreuken

OostendeSinds vorig voorjaar bepaalt het Oostendse stadsbestuur niet langer het tarief van de taxichauffeurs, maar mogen de taxi bedrijven dat zelf doen. Het vaste nachttarief van 15 euro voor ritten binnen Oostende geldt wél nog. “Extra controles zijn nodig, want er gebeuren inbreuken”, stelt Barbara Goderis, voorzitter van de Taxibond Oostende, vast. Schepen Hina Bhatti (Open Vld) roept taxigebruikers op om officieel klacht in te dienen als ze merken dat tarieven niet geafficheerd worden of veel te hoog liggen.

De tarieven die het Oostendse stadsbestuur jaren oplegde, waren voor de taxisector niet meer werkbaar. De hogere brandstofprijzen zaten daar voor iets tussen. Ook het vaste nachttarief van 10 euro was niet meer actueel. Daarom kwam het stadsbestuur met de taxibedrijven overeen om de vrije markt te laten spelen overdag. ’s Nachts is er wel nog een vast tarief van 15 euro. Er zijn in Oostende een handvol grotere taxibedrijven en daarnaast verscheidene kleinere. Er zijn 60 standplaatsen voor taxi’s.

Oneerlijke concurrentie

Volgens Barbara Goderis, zelf al een twintigtal jaar taxichauffeur, zijn extra controles nodig. “De Taxibond verenigt twaalf leden. Zelf hebben we om en bij de vijftien wagens. We zijn een vast tarief overeengekomen maar een commerciële korting kan. Er zijn echter malafide chauffeurs die hun taximeter niet aansteken, een veel lager tarief aanrekenen en dat gewoon in hun zakken stoppen. Dat is oneerlijke concurrentie en bovendien niet wettelijk. Anderzijds merken we dat sommige taxibestuurders vijftien euro per rit per persoon aanrekenen ’s nachts ook al moeten ze minder dan één kilometer rijden. Ze durven zelfs supplementen aanrekenen voor bagage. Die chauffeurs zetten de eerlijke ondernemers mee in een slecht daglicht. Daarom juichen we extra controles zeker toe.”

Quote Nu horen we op straat wel eens toevallig mensen die mopperen over een te dure taxirit maar we raden iedereen aan om alle informatie door te sturen naar het meldpunt of klacht in te dienen bij de politie. Schepen Hina Bhatti

Schepen Bhatti nuanceert: “Zowel bij de politie als bij ons meldpunt regent het daarover nochtans geen klachten. Mochten taxigebruikers vinden dat ze te veel moeten betalen voor een rit of dat de tarieven niet geafficheerd zijn vooraan of achteraan de taxi dan raden we hen aan om dat officieel te melden zodat we gericht kunnen controleren. Ook de taxisector zelf kan steeds inbreuken doorgeven. Nu horen we op straat wel eens toevallig mensen die mopperen over een te dure taxirit maar we raden iedereen aan om alle informatie door te sturen naar het meldpunt of klacht in te dienen bij de politie.”

De helft in orde

Eline Goeminne, woordvoerder van de politie Oostende, geeft mee dat de laatste gerichte controle dateert van mei vorig jaar. “We onderwierpen toen veertien taxi’s aan een grondige controle. De helft was in orde. Drie bestuurders moesten meteen 400 euro betalen omdat ze geen tarievenkaart hadden. Er waren ook andere inbreuken zoals een bestuurder die zijn vergunningskaart niet op de juiste manier had geafficheerd, een verbandkist die ontbrak of een geldige brandblusser die niet aanwezig was. Verder zit het naleven van stedelijke reglementen in de dagelijkse briefing. Zo kunnen de collega’s van de dienst interventie regelmatig controleren op verschillende tijdstippen. We ontvingen recent alvast geen klachten over inbreuken.”

