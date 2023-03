Taxichauffeur van Nigeriaanse prostitutiebende met voodoopraktijken krijgt mildere straf

Olivier Laurent komt met hommage aan Jacques Brel naar het Kursaal: “Het wordt een nostalgi­sche trip voor zowel ik als fans van Brel”

Dit jaar is het exact 45 jaar geleden dat Jacques Brel overleed. Op vrijdag 8 december brengt Olivier Laurent een unieke hommage op het podium van het Kursaal aan één van de belangrijkste artiesten die België ooit heeft gekend. De fenomenale songs als ‘Marieke’, ‘Mijn Vlakke Land’, ‘Ne Me Quitte Pas’ en ‘Voir Un Ami Pleurer’ zijn tot ver buiten de landsgrenzen bekend. “Het wordt een speciale avond voor mij want ik heb er altijd over gedroomd om op het podium van het Kursaal te staan”, zegt Olivier Laurent.