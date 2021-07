Taxichauffeur hele zomer arbeidsongeschikt na aanval agressieve fietser: “Hij trapte m’n knie uit de kom, omdat ik in de weg stond”

Oostende Tot 45 000 kustbezoe­kers in Oostende, centrum opnieuw vrij vanaf 17u: “De situatie wordt geleide­lijk aan rustig”

21 juli Het was een echte topdag aan de kust. Dat kan ook bijna niet anders op deze nationale feestdag, waarbij de temperatuur tot boven de 25 graden ging. Ook in Oostende was het enorm druk, met file- en parkeerproblemen tot gevolg. Sinds 17 uur is de drukte geleidelijk aan gaan liggen. “Het is weer mogelijk om het centrum binnen te rijden”, aldus burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).