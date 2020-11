Tatoeëerder vrijgesproken nadat vrouw bijna haar arm verloor door foutgelopen hennatattoo

Oostende Oostende is Antwerpen of Brussel niet: shoppers houden zich aan maatrege­len op laatste dag voor lockdown

1 november De laatste dag voor het ingaan van de lockdown verliep vrij rustig in de Oostendse binnenstad. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) waarschuwde vooraf dat de politie streng zou toezien op het naleven van de coronaregels in de winkelstraten, maar incidenten deden zich niet voor. “Op zaterdag was ik toch even ongerust over wat zich mogelijks op zondag zou kunnen voordoen, maar alles is gelukkig normaal verlopen.”