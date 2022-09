Tao Oostende en Club Chaud sluiten hun deuren: “Moeilijk om te stoppen, maar het was tijd voor een nieuwe uitdaging”

Leffinge i am batman speelt thuismatch tijdens Leffinge­leu­ren: “Dit is voor ons hét hoogtepunt van de zomer”

Hun eerste optreden ooit hielden ze in 2019 in café De Zwerver, nu staat de Leffingse band i am batman zowaar op Leffingeleuren. “Zó spannend. Eindelijk is het aan ons om eens op het podium te staan, in plaats van ernaast.” Binnenkort komt ook de eerste plaat van de groep uit.

9 september