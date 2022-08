Tanguy (46) uit het niets aangevallen door zes jongeren: “Ze sloegen en schopten tot ik bewusteloos was. En dan lieten ze me voor dood achter”

OostendeDe politie onderzoekt een geval van zinloos geweld in Oostende. Een 46-jarige man werd daar donderdagmorgen vroeg door zes jongeren in elkaar geslagen. Hij verloor zelfs even het bewustzijn. Het was een hotelmedewerker die het voorval opmerkte en tussenbeide kon komen. “Ze sloegen me bewusteloos, lieten me voor dood achter en namen mijn rugzak mee”, zegt het slachtoffer.