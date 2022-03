Tangoavond in Mu.ZEE zet stedenband met Argentijnse Ostende in de verf

BASKETBAL BEKER VAN BELGIË Favoriet Oostende moet in bekerfina­le verrassend zijn meerdere erkennen in Limburg United: “In één match is alles mogelijk”

Geen 21ste bekerzege voor Filou Oostende. In Vorst Nationaal ging de kustploeg in de finale tegen Limburg United onderuit met 79-73. Oostende scoorde in de tweede helft amper 29 punten. Voor Limburg is het de allereerste bekerwinst in de clubgeschiedenis, voor Oostende de eerste nederlaag tegen een Belgische tegenstander.

13 maart