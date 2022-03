Tangoavond in Mu.ZEE zet band met Argentijnse Ostende in de verf

Op vrijdag 22 april kan je in Mu.ZEE terecht om je helemaal onder te dompelen in de Argentijnse cultuur. Onder begeleiding van de tangodansers Eva Icikson en Brenno Marques maak je kennis met deze zwoele dans. Een tango-ensemble met Elizabeth Fadel (piano), Alvaro Javier Rovira Ruiz (gitaar), Gerardo Agnese (bandoneon) en Igor Berezko (accordeon) biedt de muzikale begeleiding. Met je ticket kan je ook de tentoonstelling ‘België-Argentinië. Trans-Atlantische modernismen, 1910-1958' in Mu.ZEE bezoeken. Deze expo onderzoekt de artistieke banden tussen België en Argentinië in de periode 1910 tot 1958 en zoomt in op de Belgische-Argentijnse kunstenaar Julio Payro die een levenslange vriendschap met Paul Delvaux uitbouwde, de Belgische kunstenaar Victor Delhez die na de dood van zijn ouders uitweek naar Argentinië, en de Argentijnse advocaat Ignacio Pirovano, vriend van en verzamelaar van het werk van Vantongerloo.