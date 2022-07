t Leeshuus pakt uit met een wekelijkse zomerse kunst- en boekenmarkt op zondag

Om 14 uur is er telkens literair vertier. Hotel Le Parisien op de Groentemarkt is zo gastvrij om schrijvers en dichters een podium te geven in zijn prachtige gelagzaal. Je komt er gratis in en je geniet gedurende een uurtje van een poëtische of andere woordperformance. Denk aan: boekvoorstelling door een gedreven auteur of heerlijke poëzie. Ten slotte is het tijd voor een streepje muziek. Zo speelt onder meer Ben Vanderweyden op 7 augustus mondharmonica, een ode aan Toots Tielemans die dit jaar 100 zou zijn geworden.