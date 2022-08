Syntra West start nieuwe opleiding syndicus om tekort te verminderen: “Veel mensen weten niet eens wat de job inhoudt”

Meer en meer mensen wonen in een appartement in plaats van in een huis. Wanneer je een appartement koopt is er vaak veel bij te kijken. Eén van de mensen die je dan contact mee hebt is een syndicus, maar deze job is een knelpuntberoep geworden en blijkt uit onderzoek zelfs onbekend en onbemind te zijn. Dat merkt syndicus Charlotte Verbeken van Het Syndichuis in Oostende ook. “Het imago van syndicus is echt laag. Veel mensen weten niet eens wat de job inhoudt. Zo hebben we al veel sollicitanten over de vloer gekregen die niet eens weten waarvoor ze komen solliciteren. We voelen ons vaak ook de conciërge, terwijl dat helemaal onze job niet is.”