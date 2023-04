‘Swingers’ staan terecht voor aanranding van kennis die op bezoek kwam: “Hij loopt thuis wel vaker naakt rond”

Dit zijn de 10 beste brasse­rieën aan de Belgische kust volgens Luc Bellings: “Eén van de beste borden die ik de afgelopen 10 jaar kreeg”

Nu de lente weer aangebroken is én de paasvakantie van start is gegaan, kunnen we stilaan weer beginnen dromen over onze Belgische kust. Niemand beter dan Luc Bellings om jou de beste brasserieën te tippen aan zee, waar je de lekkerste klassiekers kan bestellen: van heerlijke pannenkoeken tot het beste stoofvlees met frietjes en een paling in ‘t groen. De chef selecteert de 10 ultieme favorieten. “Hier is ‘gewoon goed’ niet goed genoeg.”