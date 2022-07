Studio 100 verovert Kursaal Oostende: “Nog nooit zoveel tickets in voorverkoop verkocht”

Oostende Veertiger nodigt kennis uit voor dartsavond, maar duwt plots vuurwapen onder z'n kin

Hij dacht een avondje gezellig te gaan dartsen bij William C. (43), maar kreeg uiteindelijk een vuurwapen onder z’n kin geduwd. Een man werd begin dit jaar op brutale wijze bestolen in een woning in Oostende. Volgens het parket ging het om een afrekening in het drugsmilieu. C. riskeert nu 37 maanden cel.

4 juli