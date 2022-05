Studio 100 komt deze zomer met belevingsexpo naar kursaal Oostende

Spaargids.be Zoveel geld staat er idealiter op je spaarreke­ning

Ons spaargedrag heeft weer zijn vertrouwde niveau bereikt. Een gemiddeld Belgisch gezin slaagde er in het laatste kwartaal van 2021 in om 12,5 procent van zijn inkomen te sparen. In volle coronacrisis was de spaarquote – het percentage van het inkomen dat mensen sparen – wat op hol geslagen. Nu bevindt dat percentage zich weer op het niveau van vóór corona. Maar wat doe je best met dat geld? Zoveel laat je best aan de kant volgens Spaargids.be.

11 mei