Studie onderzoekt zeewaartse uitbreiding van Haven Oostende om grotere schepen te kunnen ontvangen

Haven Oostende is momenteel dé logistieke offshore wind hub van het zuidelijke deel van de Noordzee. In totaal zijn er actueel 399 windturbines geplaatst in het Belgische gedeelte van de Noordzee, goed voor een directe tewerkstelling van circa 800 voltijdse werknemers in Oostende. Heel wat internationale topbedrijven actief in de bouw, het onderhoud en het operationeel houden van de energieproductie zijn gevestigd in Oostende. Het gebruik van de zwaarlastterminal REBO was hierbij essentieel.

België wil in het kader van de noodzakelijke energietransitie overschakelen naar duurzame energieproductie. Begin 2022 besliste federaal minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne in overleg met federaal minister Tinne Van der Straeten om de totale offshore-windcapaciteit van 2.2 GW naar 5.8 GW te verhogen via de bouw van nieuwe windmolens in de Prinses Elisabeth-zone voor de kust van De Panne. Tegelijkertijd staat de bouw van het energie-eiland, dat op een efficiënte manier stroom moet uitwisselen over landen heen, op stapel.

Kaaimuur

“Om hun positie te behouden hebben zowel Vlaanderen als Haven Oostende nood aan bijkomende capaciteit. Er zijn plannen om aan de oostelijke strekdam een kaaimuur te bouwen met vlakke terminal om aan deze vraag te voldoen. Die kaaimuur moet grotere schepen kunnen verwelkomen, die instaan voor de ontwikkeling en het onderhoud van de windmolenparken op zee. We blijven er daarnaast ook op inzetten om de toegankelijkheid tot de haven te verbeteren en de stad Oostende beter tegen overstromingen te beschermen”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Het gaat om een oppervlakte van 7 hectare in de ‘oksel' van de oostelijke strekdam. “Op die manier kan er extra capaciteit gecreëerd worden voor zowel baggerschepen, die bezig zijn met zandsuppletie, als voor de schepen van de offshore windindustrie die steeds groter worden. Die zouden dan aan deze kaaimuur kunnen aanmeren. Nu liggen zij nog aan de kant van de stad", licht voorzitter van de haven Charlotte Verkeyn toe.

Volledig scherm Charlotte Verkeyn © Port Oostende

Volgens gedelegeerd bestuurder Dirk Declerck zijn de aanpassingen belangrijk voor de haven. “Haven Oostende dient zich aan te passen om de continuïteit van activiteiten en tewerkstelling ook in de toekomst te borgen.” Haven Oostende heeft de voorbije twee jaar al een milieu-impactstudie gedaan waaruit blijkt dat er geen negatieve effecten zijn. Daarnaast werd eveneens een stromingsanalyse en een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. De milieueffectenrapportering is voorzien om in de eerste helft 2023 klaar te zijn. “De Blauwe Economie, waar offshore windenergie deel van uitmaakt, levert een zeer grote bijdrage aan de missie van Haven Oostende om duurzame jobs te creëren. Het is een essentiële bron van lokale werkgelegenheid. Daarnaast is deze uitbreiding ook een belangrijke schakel in het kader van de kustverdediging gezien de impact van de klimaatsverandering zich wereldwijd hard laat voelen in kustgebieden. We zijn dus verheugd met deze studie die een investering in 2024 mogelijk zal maken”, zegt Verkeyn nog.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.