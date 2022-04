Streetartwerk met een oproep voor vrede

Het Israëlische collectief Broken Fingaz heeft een neergestorte vredesduif geschilderd als hun oproep voor vrede. Broken Fingaz is een iconisch collectief, zo maakten ze in het verleden aan een videoclip voor U2. Curator Bjørn Van Poucke probeert hen al jaren naar Oostende te halen. Het collectief zal ook prints verkopen met dezelfde boodschap. De opbrengst hiervan gaat integraal naar slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Het werk van Broken Fingaz is terug te vinden op de hoek van de Velodroomstraat en de Maria-Theresiastraat in de Belle Epoque-wijk in Oostende.